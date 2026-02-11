Renault Megane e Clio rischiano di rimanere senza vendite in Germania. La casa francese ha perso in tribunale: ha utilizzato chip di fornitori esterni che violano un brevetto europeo di Broadcom. Ora si attende una decisione sulla possibile sospensione delle vendite nei concessionari tedeschi.

Una tegola giudiziaria si è abbattuta su Renault: a causa di una complessa disputa legale legata a brevetti tecnologici, due dei modelli più iconici e venduti del marchio francese rischiano concretamente di sparire dai concessionari in Germania, creando un precedente che sta facendo discutere l'intero settore automotive europeo e che evidenzia le difficoltà dei costruttori tradizionali nell'era dell'auto connessa. Il problema è sempre lo stesso: la dipendenza da fornitori esterni per moltissime componenti elettroniche ormai essenziali nelle automobili. La sentenza emessa dalla settima sezione civile del Tribunale Regionale di Monaco è stata netta nel stabilire che Renault ha violato il brevetto europeo EP1903733 di proprietà del gigante americano Broadcom. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Megane e Clio rischiano lo stop delle vendite in Germania

