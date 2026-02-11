Marco Travaglio attacca duramente Fratelli d’Italia dopo aver visto il fotomontaggio pubblicato durante l’evento di Atreju. Il giornalista dice che il partito di Meloni si dovrebbe vergognare, perché se ricorrono a immagini simili significa che sono in difficoltà. Secondo Travaglio, forse i sondaggi danno il No ancora più avanti di quanto si dica ufficialmente, e questa sarebbe la sola spiegazione per un gesto così rozzo e disperato.

“Se sono ridotti a pubblicare una foto del genere, significa che sono davvero disperati. Forse hanno sondaggi che danno il No ancora più avanti rispetto a quelli ufficiali, perché altrimenti nessuno scenderebbe a queste miserie. Dovrebbero vergognarsi “. Così a Dimartedì, su La7, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta il fotomontaggio diffuso sui social dall’account ufficiale di Atreju in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. L’immagine ritrae un magistrato in toga mentre bacia una manifestante, accompagnata dalla didascalia: “Una relazione tossica per l’Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio sul fotomontaggio di Atreju: “Fratelli d’Italia si vergogni, se fanno queste miserie umane è perché è disperato”. Su La7

Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.

