Referendum giustizia sondaggio Youtrend | testa a testa tra si e no

Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si fa più acceso. Secondo un sondaggio di Youtrend, tra i cittadini c’è ancora grande incertezza: la maggioranza si divide quasi a metà tra chi vorrebbe approvare e chi invece si oppone. La consultazione si avvicina e le opinioni restano molto divise, con il risultato che ancora non si può prevedere quale lato prenderà il sopravvento.

Il prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in Italia si presenta come una consultazione dagli esiti incerti, secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. La partita tra Sì e No appare aperta e l’esito dipenderà in larga misura dall’ affluenza, un fattore determinante che potrebbe ribaltare anche le previsioni più consolidate. Lo studio evidenzia due scenari principali. In caso di alta partecipazione, il Sì risulterebbe leggermente in vantaggio, con il 52,6% dei consensi contro il 47,4% del No, considerando un’affluenza potenziale del 58,5% tra chi dichiara di votare “sicuramente” o “probabilmente”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

