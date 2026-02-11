Questa mattina, la campagna per il No di Elly Schlein e Giuseppe Conte ha portato a un primo risultato: ha riunito una parte della sinistra che fino a ora non si era mai incontrata. La loro posizione si contrappone a quella del Pd, che continua a sostenere il Sì. In questo scenario, alcuni esponenti di sinistra criticano la linea del partito di maggioranza, ricordando le parole di Berlinguer, che invitava a non essere vincolati da schemi troppo rigidi. Ora, quella stessa sinistra si trova a riflettere su un possibile cambio di rotta,

La campagna per il No di Schlein e Conte ha un primo effetto: riunire quella sinistra che non si era mai parlata e che adesso, per cambiare la giustizia, potrebbe ritrovarsi. Una rappresentazione plastica è la variegatissima platea messa insieme dal Comitato Sì Separa e dall'associazione Libertà Eguale. Nella sede della Fondazione Einaudi, c'è un mondo che, pur avendo una storia politica completamente opposta a quella di Giorgia Meloni e del suo esecutivo, ritengono «indispensabile» la riforma voluta dal ministro Nordio. Non passa inosservata, ad esempio, la presenza di Michele Magno, storico dirigente della Cgil. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, c'è una sinistra per il Sì: "Sbagliata la linea del Pd. Berlinguer ci lasciava liberi"

Questa mattina a Roma, il dibattito nel Partito Democratico si accende sulle posizioni di Elly Schlein.

Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni.

