Referendum Caiazza demolisce Gratteri | Fa disinformazione sulla riforma basta cabaret

Gian Domenico Caiazza attacca duramente Nicola Gratteri dopo le sue dichiarazioni sulla riforma. L’avvocato penalista dice che il procuratore fa disinformazione e definisce il suo intervento un vero e proprio cabaret. Caiazza non ha peli sulla lingua e chiede chiarezza, criticando l’atteggiamento di Gratteri che, secondo lui, confonde le cose piuttosto che spiegare i punti chiari sulla riforma. La polemica tra i due continua a far parlare nel mondo del diritto.

Non usa mezzi termini Gian Domenico Caiazza, avvocato penalista ed ex presidente dell’ Unione Camere Penali Italiane, nel commentare l’intervista rilasciata da Nicola Gratteri al Fatto Quotidiano. Caiazza demolisce tutte le motivazioni espresse dal magistrato calabrese, punta di diamante del No. Caiazza analizza le parole del Procuratore della Repubblica di Napoli che, nell’intervista al quotidiano diretto da Marco Travaglio, aveva paventato il rischio che la riforma comportasse un processo penale solo per gli abbienti, la fine dell’indipendenza dei pubblici ministeri e l’uso sbagliato della polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, Caiazza demolisce Gratteri: “Fa disinformazione sulla riforma, basta cabaret” Approfondimenti su Caiazza Gratteri Referendum, Nicola Gratteri: “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Tangentopoli” Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri critica duramente la recente riforma, definendola una vendetta più che una misura di giustizia. Referendum giustizia, gli avvocati per il no: “Riforma pericolosa, demolisce il Csm” Gli avvocati sono divisi sul referendum. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Caiazza Gratteri Referendum: comitati sì lanciano maratona oratoria dal 2 al 9 marzoQuesta iniziativa ha lo scopo di mettere a fuoco la parola d'ordine politica della campagna dei prossimi 40 giorni. Abbiamo passato gli ultimi giorni a rispondere all'incredibile campagna di mistific ... ansa.it Referendum, parla Caiazza presidente del Comitato Si Separa«La testimonianza di Antonio Di Pietro a favore del SI, proprio per la storia di quel magistrato, è una risorsa formidabile» ... corrieredellacalabria.it Novità: "La verità sulla riforma della magistratura. Perché è giusto votare sì", a cura di Gian Domenico Caiazza e Lorenzo Zilletti. Un libro per conoscere la verità sulla riforma e spiegare, con chiarezza, le ragioni del «Sì» al referendum del 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook Caiazza frena Salvini: “Infelice legare le scarcerazioni di Torino al referendum sulla giustizia”. Di @riccardocarly x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.