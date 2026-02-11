recarlo apre una boutique a roma

Recarlo apre una nuova boutique a Roma. La casa di gioielleria sceglie via del Babuino 84 per il suo nuovo negozio, che si estende su 80 metri quadrati. L’azienda continua così il suo piano di espansione, dopo aver aperto negozi a Milano e Bari. La boutique romana è pronta ad accogliere clienti e appassionati di gioielli di alta qualità.

Prosegue il piano di espansione di Recarlo. Dopo le aperture di Milano – Via San Pietro all’Orto e Bari – Via Sparano, il marchio di gioielleria arriva a Roma in via del Babuino 84 con uno spazio monomarca di 80 metri quadrati. Realizzata secondo un concept di warm luxury, la boutique si distingue per l’attenzione anche sostenibile ai dettagli come per sipario in resina riciclata. Non mancano poi i tratti distintivi ù di Recarlo come l’uso della tonalità di blu e la presenza di una libreria con i memorabilia storici del brand. La boutique sarà inaugurata domani per permettere al pubblico di celebrare San Valentino con le collezioni Recarlo, tra queste le linee Contrarié e More, che celebrano l’amore e che utilizzano esclusivamente diamanti naturali, provenienti da Paesi che aderiscono al Kimberley Processe e con la certificazione del Responsible Jewellery Council (RJC), garantendo la provenienza da zone conflict-free. 🔗 Leggi su Panorama.it

