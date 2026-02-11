Rebecca Passler il Tas non si pronuncia sul ricorso | non è in giurisdizione

Rebecca Passler non avrà di nuovo l’attenzione del Tas. Il tribunale sportivo si è appena pronunciato, ma ha chiarito che non si occuperà del suo ricorso contro la sospensione temporanea inflittale da Nado Italia. La squadra italiana di sci alpino, che aveva cercato di fare ricorso dopo il divieto di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ora dovrà fare i conti con questa decisione.

Rebecca Passler aveva presentato un ricorso al Tas in merito alla sospensione provvisoria che Nado Italia aveva inflitto lo scorso 2 febbraio in seguito a una positività al letrozolo riscontrata in occasione di un test antidoping e che ha impedito all’azzurra di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Come riporta l’ Ansa, il Tribunale Arbitrale dello Sport si è dichiarato privo di giurisdizione su questa materia. La biathleta aveva chiesto di annullare la sospensione per assenza di dolo e negligenza, presentando ricorso al Tas e non alle autorità giudiziarie di Nado Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Tas ha deciso che non ha competenza nel caso Passler.

Rebecca Passler resta fuori dai Giochi di Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

