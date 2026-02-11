Reali magnati premier | i padroni del mondo sono nella rete dell’orco

I documenti desecretati rivelano una rete di relazioni tra poteri forti e personaggi di spicco. Da politici come Clinton e Barak a ricchi come Gates e figure culturali come Allen e Chomsky, tutti sembrano intrecciare legami nascosti. La scoperta mette in discussione il ruolo di alcuni dei nomi più noti al mondo, collegandoli a un sistema di influenza che si estende oltre i confini ufficiali.

Ci sono alcuni punti che balzano agli occhi a seguito della pubblicazione degli Epstein files. Innanzitutto, quello che per decenni è stato presentato dalla stampa «soltanto» come uno scandalo sessuale (su cui c’è ancora molto da indagare, visti i risvolti horror che emergono con il passare dei giorni) è anche, in realtà, la più grande storia di corruzione del secolo. Gran parte delle figure pubbliche coinvolte nello scandalo erano uomini delle istituzioni, corrotti da sesso e soldi. Puntava sulle umane debolezze dei potenti, Epstein, per perseguire gli interessi economici suoi e della casta che rappresentava. 🔗 Leggi su Laverita.info

