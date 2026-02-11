Reali magnati premier | i padroni del mondo sono nella rete dell’orco

I documenti desecretati rivelano una rete di relazioni tra poteri forti e personaggi di spicco. Da politici come Clinton e Barak a ricchi come Gates e figure culturali come Allen e Chomsky, tutti sembrano intrecciare legami nascosti. La scoperta mette in discussione il ruolo di alcuni dei nomi più noti al mondo, collegandoli a un sistema di influenza che si estende oltre i confini ufficiali.

Ci sono alcuni punti che balzano agli occhi a seguito della pubblicazione degli Epstein files. Innanzitutto, quello che per decenni è stato presentato dalla stampa «soltanto» come uno scandalo sessuale (su cui c’è ancora molto da indagare, visti i risvolti horror che emergono con il passare dei giorni) è anche, in realtà, la più grande storia di corruzione del secolo. Gran parte delle figure pubbliche coinvolte nello scandalo erano uomini delle istituzioni, corrotti da sesso e soldi. Puntava sulle umane debolezze dei potenti, Epstein, per perseguire gli interessi economici suoi e della casta che rappresentava. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco Approfondimenti su Reali Magnati Padroni delle staffette! Italia da urlo nella 4×50 sl mista: oro e record del mondo! Premier League, addio ai manager-padroni: Maresca e Amorim vittime del nuovo corso La Premier League sta vivendo un cambiamento significativo, segnato dalla fine dell’era dei manager-padroni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Di Chris Hedges: "Non mi aspetto molto da politici, magnati aziendali, rettori di prestigiose università, filantropi miliardari, celebrità, reali o oligarchi. Vivono in bolle narcisistiche ed edonistiche che alimentano la loro egocentrismo e la loro depravazione morale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.