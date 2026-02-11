React infezioni resistenti agli antibiotici | in campo genomica e machine learning

In Lombardia nasce React, un progetto da quasi 500mila euro finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. L’obiettivo è usare genomica e intelligenza artificiale per monitorare e fermare la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici negli ospedali. Una sfida importante per migliorare la cura e la sicurezza dei pazienti.

Si chiama "React" il progetto finanziato con quasi 500mila euro dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) in Lombardia, che unirà genomica e intelligenza artificiale per tracciare e contrastare la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici negli ospedali. L'iniziativa, guidata dal Policlinico San Matteo di Pavia, mira a creare una piattaforma innovativa per monitorare i patogeni come la Klebsiella pneumoniae e ridurre le infezioni nosocomiali. Il team è guidato da Stefano Gaiarsa, in qualità di Principal Investigator, e da Aurora Piazza come Co-PI, entrambi esperti della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia diretta dal professor F austo Baldanti.

