Rassegna Partiture da Z? i corpi sonori catartici di Marta De Pascalis

Venerdì 13 febbraio, alle 21, si apre la nuova stagione di Partiture a Catania. La rassegna di Zo Centro culture contemporanee porta sul palco Marta De Pascalis, la compositrice e sound artist romana. La sua musica, tra elettronica e sperimentazioni sonore, promette di sorprendere il pubblico con suoni catartici e innovativi. La serata segna l’inizio di un percorso che vuole esplorare linguaggi nuovi e audaci nel panorama musicale.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zo Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, accoglie la compositrice e sound artist romana Marta De Pascalis. "Sky Flesh", il suo ultimo album, è stato pubblicato nel 2023 dall'etichetta Light Years di Caterina Barbieri, piattaforma ideale per le sue labirintiche vignette cosmiche. Evento in collaborazione con Luce del Sud. Attualmente residente a Berlino, Marta De Pascalis a Roma è stata circondata da rovine atrofizzate che hanno suscitato il suo interesse per la decadenza e la memoria.

