La nazionale Under 19 ha convocato tre giocatori tra Sestese e Rondinella. I giovani calciatori delle due squadre si preparano ad affrontare un nuovo impegno, mentre il tecnico Mauro Mazza li ha scelti per rappresentare le rispettive società in questa selezione. La soddisfazione cresce tra i tifosi e le squadre locali, che vedono premiato il lavoro degli ultimi mesi.

Sestese e Rondinella si godono la luce dei riflettori nazionali grazie alla chiamata nella Rappresentativa Under 19 del tecnico Mauro Mazza. Si tratta del portiere Edoardo Giusti (2007) e del centrocampista Andrea Gaffarelli (2007) della Sestese, insieme al difensore centrale Mirco Cellai (2008) della Rondinella Marzocco, ufficialmente convocati per il primo raduno a carattere nazionale. Il palcoscenico è di quelli che fanno tremare i polsi: il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, tempio dello sport italiano dove, il 17 e 18 febbraio, i tre talenti cercheranno di convincere lo staff della LND. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rappresentativa under 19. Sestese e Rondinella sorridono. Tre convocati per la selezione

