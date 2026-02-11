Rapita mamma anchor Nbcsentito un uomo

La polizia ha arrestato e poi rilasciato un uomo interrogato sul rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice di Nbc Savannah Guthrie. L’uomo è stato ascoltato come persona informata sui fatti, ma al momento non ci sono ancora convalide ufficiali sul suo coinvolgimento. La donna è scomparsa da casa sua e le ricerche sono in corso.

11.35 Arrestato e subito rilasciato un uomo interrogato sul rapimento di Nancy Guthrie, 84enne madre della nota conduttrice di Nbc, Savannah Guthrie. Lo sceriffo della contea di Pima, in in Arizona, e l'Fbi hanno avviato una operazione a Rio Rico, vicino al confine col Messico. In un video si vede un uomo armato mentre manomette la telecamera davanti alla casa di Nancy Guthrie. La mamma è stata rapita 10 giorni fa e la famiglia ha ricevuto richieste di riscatto.

