Rapita la mamma della presentatrice L’annuncio shock poi la svolta | c’è un fermo

Le autorità negli Stati Uniti hanno arrestato un uomo in relazione al rapimento di Nancy Guthrie, madre della conduttrice Savannah Guthrie. L’84enne era scomparsa improvvisamente, ma ora l’indagine ha preso una svolta: l’uomo fermato è sotto interrogatorio. La vicenda ha sconvolto la famiglia e gli spettatori, mentre si aspetta di scoprire i dettagli sul movente e su eventuali sviluppi.

Le autorità statunitensi hanno fermato un uomo per interrogarlo nell'ambito delle indagini sul rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della nota conduttrice di Nbc Savannah Guthrie. L'operazione si inserisce in un'inchiesta che da giorni tiene con il fiato sospeso l'opinione pubblica americana. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima, insieme all'unità dell' Fbi specializzata nella raccolta delle prove, ha avviato nella notte un'operazione a Rio Rico, in Arizona, località a circa 100 chilometri a sud di Tucson e vicino al confine con il Messico. Secondo quanto riferito da Nbc News, le attività investigative potrebbero protrarsi per diverse ore.

