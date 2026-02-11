Rapina | recuperato oro per 100mila euro

La polizia ha arrestato un uomo di 46 anni dopo una rapina in pieno giorno. La vittima, una donna di 74 anni, era stata truffata e poi derubata dei suoi gioielli, circa 170 grammi di oro dal valore di 100mila euro. I sospetti sono nati subito, grazie alla reazione della donna e all’intervento rapido dei vicini. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare tutto l’oro durante l’arresto, portando a termine un’operazione che ha evitato che il bottino sparisse definitivamente.

Circa 170 grammi di oro, per un valore di circa 100mila euro. Era questo il bottino frutto della truffa (che poi si è trasformata in rapina ) messa a segno nei confronti di una donna di 74 anni e poi naufragata grazie ai sospetti sorti a lei stessa, all’intervento dei vicini di casa e soprattutto all’intuito di Polizia e Carabinieri e alla collaborazione messa in campo nella fase di indagine che ha portato all’ arresto dell’uomo di 46 anni che aveva strappato dalle mani della vittima il sacchetto con i preziosi. Ieri Nunzio Sica è comparso davanti al Gip che ha convalidato l’arresto dispondendo poi la custodia cautelare in carcere: l’uomo, residente in provincia di Napoli, vive con mamma e fratello, ma i familiari non hanno dato il consenso ad accoglierlo per i domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina: recuperato oro per 100mila euro Approfondimenti su Rapina Oro Rapina in pieno giorno a Milano: strappati orecchini da 100mila euro Una donna di 49 anni è stata vittima di una brutale rapina in pieno giorno a Milano, durante la quale sono stati sottratti orecchini dal valore di circa 100mila euro. Jamie Vardy, rapina in casa dell’attaccante della Cremonese: bottino da 100mila euro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rapina Oro Argomenti discussi: Rapina: recuperato oro per 100mila euro; Rapina choc, ma l’indagine lampo delle volanti lo smaschera: recuperati 100mila euro in oro; Finisce i soldi per la ristrutturazione e torna armato al Compro Oro: arrestato 79enne; Truffe agli anziani, una decina di colpi sventati in poche ore. La nuova tecnica: C’è stata una rapina, ci faccia controllare i suoi... Rapina: recuperato oro per 100mila euroCirca 170 grammi di oro, per un valore di circa 100mila euro. Era questo il bottino frutto della truffa (che ... lanazione.it Vende l’oro, poi torna armato per rapinare il compro-oro: arrestato un 79enne a TorinoVende l’oro poi torna armato per rapinare un compro-oro a Lucento. Arrestato un uomo di 79 anni dai Carabinieri. quotidianopiemontese.it Rapina in centro a Porto Recanati: denunciato un 35enne straniero L'uomo aveva aggredito una persona sottraendole un cellulare, che è stato poi dai Carabinieri recuperato e restituito PORTO RECANATI (MC) – I Carabin... https://www.marchenews24.it/port - facebook.com facebook La corona, danneggiata durante la rapina del 19 ottobre, è quasi intatta e sarà completamente restaurata, ha dichiarato mercoledì il museo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.