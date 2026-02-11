Rapina in minimarket titolare risponde con un lanciafiamme

Un uomo entra in un minimarket e cerca di rubare. Ma il titolare, invece di farsi intimidire, prende un lanciafiamme e reagisce sul colpo. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando tutti senza parole. Gli agenti sono intervenuti subito, ma l’uomo è scappato prima dell’arrivo della polizia. La vicenda ha fatto salire l’adrenalina tra i passanti e i clienti presenti al momento.

Un uomo entra in un minimarket per una rapina, ma si trova davanti a una reazione fuori da ogni schema: il proprietario impugna un lanciafiamme e lo punta contro di lui. La scena, ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, dura pochi secondi ed è diventata virale. Le immagini mostrano il rapinatore varcare la soglia del negozio e muoversi all’interno con l’intento di saccheggiare il minimarket. L’azione appare rapida e decisa, tipica di un colpo improvvisato. Ma qualcosa cambia immediatamente il corso degli eventi. Dal bancone, il proprietario del negozio estrae un lanciafiamme e lo punta verso l’uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapina in minimarket, titolare risponde con un lanciafiamme Approfondimenti su Rapina Minimarket Rapina in un minimarket a Torino, accoltellato il figlio del titolare: aggressore condannato Un episodio di violenza scuote Torino: durante una rapina in un minimarket di via Onorato Vigliani, il figlio del titolare è stato accoltellato. Rapina all'Appio Latino: irrompe nel minimarket per la birra e prende a pugni il fratello del titolare Nella zona Appio Latino, si è verificata una rapina presso un minimarket, durante la quale il malvivente ha richiesto delle bottiglie di birra, minacciando un dipendente e aggredendo con schiaffi il fratello del titolare. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rapina Minimarket Argomenti discussi: Rapinarono un minimarket. Botte e minacce al titolare per della birra: condannati; Comandiamo noi a Rimini, non ci possono fare niente, condannati per una rapina da 10 euro; Guidonia, rapinatore sbadato: aggredisce titolare e dipendente poi perde i documenti; Entra per rapinare un minimarket, il titolare risponde con un lanciafiamme e per il ladro non finisce bene. Video. Entra per rapinare un minimarket, il titolare risponde con un lanciafiamme e per il ladro non finisce bene. VideoUn uomo entra in un minimarket per una rapina, ma si trova davanti a una reazione fuori da ogni schema: il proprietario impugna un lanciafiamme e ... notizie.tiscali.it Rapinarono un minimarket. Botte e minacce al titolare per della birra: condannatiUn 48enne e un 40enne dovranno scontare quattro anni di reclusione per avere sottratto con la forza alcune bottiglie da un negozio a Marina centro. msn.com IL CASO AL MINIMARKET - "Comandiamo noi a Rimini, non ci possono fare niente", condannati per una rapina da 10 euro QUI l'articolo: https://cityne.ws/qHRoe - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.