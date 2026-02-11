Ramones | da Bay City Rollers a Blitzkrieg Bop l’inattesa genesi di un’icona punk e la sua rivoluzione musicale

I Ramones hanno portato il punk a un altro livello, cambiando tutto nel mondo della musica. Nato nel 1976, il gruppo di New York ha sconvolto gli ascoltatori con il brano “Blitzkrieg Bop”, segnando un punto di svolta nel rock. La loro nascita ha sorpreso molti, perché sembrava che provenissero da un pianeta diverso rispetto alle band più in voga all’epoca. In poco tempo, hanno creato uno stile nuovo e diretto, che avrebbe influenzato generazioni di musicisti.

I Ramones, una band che sembrava provenire da un altro mondo, ha rivoluzionato il panorama musicale con il suo esordio nel febbraio del 1976. “Blitzkrieg Bop”, brano iconico e fulmineo, ha lanciato i Ramones nell’olimpo del rock, influenzando generazioni di artisti e definendo l’estetica del punk newyorkese. La storia del gruppo, tuttavia, affonda le radici in un’inaspettata fonte d’ispirazione: i Bay City Rollers. L’affermazione, a prima vista sorprendente, è stata rivelata dall’ex batterista Tommy Ramone, scomparso nel 2014. Ramone raccontò che, all’epoca, un singolo dei Bay City Rollers, “Saturday night”, caratterizzato da un ritmo cantilenante, aveva catturato l’attenzione della band.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ramones BlitzkriegBop Nicolas Maduro inattesa icona di stile: la tuta della cattura è già sold out Nicolas Maduro, presidente venezuelano, è recentemente diventato protagonista di un evento inatteso: la sua tuta durante un momento di cattura è diventata immediatamente esaurita. Nfl, Green Bay espugna Detroit. Dallas inguaia Kansas City e sogna i playoff La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ramones BlitzkriegBop Argomenti discussi: I Ramones era come se provenissero da un altro mondo. Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Madonna" con "Like a Prayer" dal disco "Like A Prayer" (Sire) del 1989 Dalla piccola Bay City al firmamento della musica: benvenuti su Radio Nonsolosuoni, dove oggi prendiamo in esame la straordinaria carrier - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.