Rai Sport nel mirino | Usigrai proclama sciopero per solidarietà a Petrecca e tutela dell’autonomia giornalistica

I giornalisti di Rai Sport si preparano a uno sciopero senza precedenti. Venerdì prossimo, l’Usigrai ha deciso di protestare contro quello che considera un attacco alla loro autonomia e solidarizzare con Petrecca, al centro di polemiche interne all’azienda. Tutti i telegiornali si fermeranno per cinque minuti, leggendo un comunicato che denuncia le pressioni e chiede maggiore libertà di lavoro. Un gesto forte che mette sotto pressione la direzione di Rai Sport e fa parlare di un possibile scontro interno.

Una mobilitazione senza precedenti per la difesa di Rai Sport. Venerdì prossimo, i giornalisti aderenti all’Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) daranno vita a uno sciopero delle firme in tutti i telegiornali, un gesto di protesta che si concretizzerà nella lettura di un comunicato sindacale al termine di ogni edizione, con una durata minima di cinque minuti. L’iniziativa è una diretta conseguenza delle recenti decisioni riguardanti la copertura delle Olimpiadi e, in particolare, dell’esclusione del giornalista Rai, Petrecca, dalla cerimonia di chiusura dei Giochi. L’Usigrai ha proclamato lo sciopero in segno di solidarietà nei confronti dei colleghi e per denunciare quelle che definiscono “strategie politiche” che rischiano di compromettere l’autonomia e la libertà di informazione all’interno del servizio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rai Sport

L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi.

Da più di cinque giorni, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, si trova al centro di accese polemiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rai Sport

Argomenti discussi: Paolo Petrecca, chi è il direttore di Rai Sport finito nel mirino dopo l’apertura delle Olimpiadi; Tutte le gaffes del direttore di RaiSport Petrecca durante la diretta della cerimonia: i giornalisti chiedono le dimissioni: Figuraccia e danni alla reputazione; Milano Cortina, Rai Sport sul piede di guerra, Rossi richiama Petrecca; Olimpiadi e gaffe Rai, l'amarezza di Franco Bragagna: Con me azienda autolesionista. Petrecca? Si è sopravvalutato. E basta col dialetto romano.

Paolo Petrecca, chi è il direttore di Rai Sport finito nel mirino dopo l’apertura delle Olimpiadi62 anni, l’ex responsabile della redazione di Rai News 24 è finito nell’occhio del ciclone dopo la telecronaca dell’apertura di Milano-Cortina 2026 ... msn.com

Responsabile Sport nel mirino Una diretta piena di gravi errori accende la miccia: la Rai finisce nella tempestaLe ripetute e gigantesche gaffe in diretta durante la cerimonia d'apertura olimpica hanno acceso una dura contestazione interna alla Rai, con sciopero annunciato, servizi non più firmati e un caso che ... bluewin.ch

Dopo le polemiche per le inesattezze durante la cerimonia d'apertura, i giornalisti di Rai Sport hanno preso posizione. Ma tuttavia, a nostro avviso la colpa non è solo del direttore Petrecca. Ricordando la storia, a quell'evento doveva essere Auro Bulbarelli ch - facebook.com facebook

I giornalisti di Rai Sport non firmeranno i servizi delle Olimpiadi, in protesta contro la telecronaca del direttore Paolo Petrecca x.com