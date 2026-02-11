La notizia ha scosso il mondo della televisione pubblica: Bianca Maria Piccinino, una delle figure più riconoscibili e rispettate del giornalismo italiano, è scomparsa a Roma il 20 luglio 2025. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi e appassionati, che la ricordano come una vera regina del settore.

Figura centrale della televisione pubblica e tra le prime donne ad affermarsi nel giornalismo televisivo italiano, Bianca Maria Piccinino è morta a Roma il 20 luglio 2025. Aveva 101 anni. La notizia della scomparsa è stata mantenuta riservata per oltre sei mesi, come scelta indicata dalla stessa giornalista. A chiarire i motivi del silenzio è stata la figlia Paola Ricci, spiegando che la madre aveva espresso la volontà di limitare la comunicazione della notizia a familiari e amici più stretti. Anche in occasione del centesimo compleanno, nel 2024, Piccinino aveva preferito evitare esposizioni pubbliche, rifiutando interviste e iniziative celebrative. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Rai e giornalismo in lutto, addio per sempre a una vera regina!

