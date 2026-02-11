Rai e giornalismo in lutto addio per sempre a una vera regina!

Da tvzap.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia ha scosso il mondo della televisione pubblica: Bianca Maria Piccinino, una delle figure più riconoscibili e rispettate del giornalismo italiano, è scomparsa a Roma il 20 luglio 2025. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi e appassionati, che la ricordano come una vera regina del settore.

Figura centrale della televisione pubblica e tra le prime donne ad affermarsi nel giornalismo televisivo italiano, Bianca Maria Piccinino è morta a Roma il 20 luglio 2025. Aveva 101 anni. La notizia della scomparsa è stata mantenuta riservata per oltre sei mesi, come scelta indicata dalla stessa giornalista. A chiarire i motivi del silenzio è stata la figlia Paola Ricci, spiegando che la madre aveva espresso la volontà di limitare la comunicazione della notizia a familiari e amici più stretti. Anche in occasione del centesimo compleanno, nel 2024, Piccinino aveva preferito evitare esposizioni pubbliche, rifiutando interviste e iniziative celebrative. 🔗 Leggi su Tvzap.it

rai e giornalismo in lutto addio per sempre a una vera regina

© Tvzap.it - Rai e giornalismo in lutto, addio per sempre a una vera regina!

Approfondimenti su Rai Giornalismo

Sport in lutto, addio per sempre a una vera leggenda!

Il mondo del football americano piange la perdita di Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia dei Philadelphia Eagles e campione NFL.

Rai e giornalismo in lutto, la notizia dell’addio solo adesso

La notizia dell’addio a Rai arriva ora, dopo mesi di silenzio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rai Giornalismo

Argomenti discussi: Seminario sulle dipendenze digitali alla Scuola di giornalismo di Perugia; Usigrai censurata dopo la figuraccia a San Siro: La Rai si rifiuta di mandare in onda il nostro comunicato. Eccolo; Sindacato giornalisti Rai accusa direttore TgR Piemonte, intervista a membro Askatasuna mai andata in onda; Addio a Gigi Marsico, maestro di giornalismo.

rai e giornalismo inTv, un silenzio durato sei mesi: è morta Bianca Maria PiccininoÈ stata una pioniera dell’informazione televisiva italiana, un volto storico della Rai e una delle prime donne a imporsi nel giornalismo televisivo nazionale. thesocialpost.it

rai e giornalismo inAddio a Gigi Marsico, pioniere del racconto sociale in RaiÈ morto a 98 anni Gigi Marsico, tra gli ultimi grandi protagonisti della televisione pubblica delle origini. Nato nel 1927 a Costantinopoli, l’odierna ... thesocialpost.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.