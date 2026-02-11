Questa creatura preistorica di 300 milioni di anni riscrive la nascita degli animali erbivori

Un team di ricercatori internazionali ha scoperto un fossile straordinario, risalente a 307 milioni di anni fa. La creatura, lunga circa un metro, mostra caratteristiche che cambiano le teorie sulla nascita degli animali erbivori. Gli scienziati sperano che questa scoperta aiuti a capire come si siano evoluti i primi animali che si cibavano di piante. La scoperta apre nuove porte sulla preistoria e sulla vita sulla Terra milioni di anni fa.

Un team di ricerca internazionale ha scoperto e descritto il fossile di una creatura straordinaria vissuta 307 milioni di anni fa, che riscrive la nascita dell'erbivoria. Tyrannoroter heberti fu infatti uno dei primi animali erbivori noti alla scienza. Ecco cosa hanno scoperto i paleontologi.

