Quel principio marxista che muove la sinistra

Da ilgiornale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sinistra italiana si muove ancora seguendo un principio semplice e vecchio: tutto ciò che fanno loro è giusto, tutto ciò che fanno gli altri no. La logica è chiara e si basa su una visione molto marxista, dove i loro gesti sono sempre corretti e gli avversari sono sbagliati. Questa mentalità continua a guidare molte delle loro scelte e posizioni pubbliche.

La logica che muove la sinistra è tanto elementare quanto marxista: tutto ciò che fanno loro Lor signori, come diceva Fortebraccio va bene, mentre tutto ciò che fanno gli altri va male. Anche quando le cose sono le stesse. Prendete il caso emblematico della riforma dell'autonomia differenziata. Non è un'invenzione di quel diavolo di Calderoli ma una riforma voluta e attuata dalla sinistra che prima ha cambiato nel 2001 la Costituzione e poi in anni più recenti, quando era al governo, ha provato ad applicare fino in fondo l'autonomia regionale avviando le intese con le Regioni senza neanche stabilire i Lep (livelli essenziali delle prestazioni). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quel principio marxista che muove la sinistra

© Ilgiornale.it - Quel principio marxista che muove la sinistra

Approfondimenti su Fortebraccio

La sinistra marxista e l’illusione islamista: quando l’odio per l’Occidente spinse intellettuali e femministe a sostenere Khomeini, finendo per essere le prime vittime della Rivoluzione

Negli anni Settanta, alcune femministe, studenti e intellettuali marxisti sostennero Khomeini, vedendolo come una figura anti-imperialista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corso Teoria Economica Marxista: Lezione 1

Video Corso Teoria Economica Marxista: Lezione 1

Ultime notizie su Fortebraccio

quel principio marxista cheQuel principio marxista che muove la sinistraLa logica che muove la sinistra è tanto elementare quanto marxista: tutto ciò che fanno loro Lor signori, come diceva Fortebraccio va bene, mentre tutto ciò che fanno gli altri va male. Anche quando ... ilgiornale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.