Quei tradimenti mai dimenticati in Un posto al sole

Raffaele decide di ospitare Eleonor a casa sua mentre la signora Giulia è in vacanza in Sicilia. La scelta sorprende un po’ tutti, ma lui sembra determinato a farla sentire a suo agio. La convivenza tra i due si fa strada tra sguardi complici e qualche tensione nascosta, e i vecchi tradimenti tornano a fare capolino tra le mura di casa.

Raffaele pensa bene di ospitare Eleonor a casa della signora Giulia, fintanto che è in vacanza in Sicilia. E l’ospite americana accetta di buon grado trovandosi subito a suo agio a palazzo, e soprattutto con il portiere. Anche se Ferri in un primo momento storce il naso. Ma ogni accortezza può essere utile per fare acquistare la nuova nave, e rilanciare i cantieri. Nel frattempo Guido prova in tutti i modi a convincere Bice a restituire i soldi rubati a Cutugno, ma lei sembra essere colpita da una malattia che la costringe a comprare cose inutili non potendo quindi rinunciare a quel fondo indebitamente acquisito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

