Quasi 60 chili di pesce per il sushi non tracciato | sequestrato e distrutto

Da trentotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 60 chili di pesce destinato al sushi sono stati sequestrati e distrutti dai finanzieri di Bolzano. I prodotti, trovati in un ristorante asiatico di Merano, non avevano indicazioni sulla provenienza e la tracciabilità. Gli agenti hanno scoperto che il pesce veniva preparato e servito senza controlli, mettendo a rischio la sicurezza dei clienti. Sul posto sono intervenuti i funzionari, che hanno stoppato immediatamente la distribuzione di quella carne.

Prodotti ittici destinati alla preparazione di sushi e alla somministrazione ai clienti, ma privi di tracciabilità e indicazioni, sono stati scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Bolzano in ristorante asiatico di Merano.I militari della compagnia di Merano e della tenenza di Silandro.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Maxi blitz al mercato Esquilino: 500 chili di pesce sequestrato e distrutto, 42mila euro di multa

La polizia ha messo in atto un maxi blitz al mercato Esquilino, sequestrando e distruggendo 500 chili di pesce senza tracciabilità.

Pesce non tracciato e conservato in pessimo stato sequestrato a Palermo, denunciati i commercianti

I Carabinieri di Palermo hanno sequestrato 82 chili di pesce non tracciato e in cattive condizioni.

