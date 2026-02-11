Quasi 60 chili di pesce per il sushi non tracciato | sequestrato e distrutto

Quasi 60 chili di pesce destinato al sushi sono stati sequestrati e distrutti dai finanzieri di Bolzano. I prodotti, trovati in un ristorante asiatico di Merano, non avevano indicazioni sulla provenienza e la tracciabilità. Gli agenti hanno scoperto che il pesce veniva preparato e servito senza controlli, mettendo a rischio la sicurezza dei clienti. Sul posto sono intervenuti i funzionari, che hanno stoppato immediatamente la distribuzione di quella carne.

Prodotti ittici destinati alla preparazione di sushi e alla somministrazione ai clienti, ma privi di tracciabilità e indicazioni, sono stati scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Bolzano in ristorante asiatico di Merano.I militari della compagnia di Merano e della tenenza di Silandro.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Pesce Sushi Maxi blitz al mercato Esquilino: 500 chili di pesce sequestrato e distrutto, 42mila euro di multa La polizia ha messo in atto un maxi blitz al mercato Esquilino, sequestrando e distruggendo 500 chili di pesce senza tracciabilità. Pesce non tracciato e conservato in pessimo stato sequestrato a Palermo, denunciati i commercianti I Carabinieri di Palermo hanno sequestrato 82 chili di pesce non tracciato e in cattive condizioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pesce Sushi Argomenti discussi: Foggia, deteneva nove chili di eroina e sessantamila euro: arrestata 41enne di San Severo; Trento, sequestrati 10 chili di droga. Un arresto; La leggenda del wrestling Big Show: Ho perso 60 chili a 54 anni. Ma per farlo, serve solo questo; L’ombra dei clan dell’Aspromonte sul capannone magazzino della droga nel Canavese. Trovata con 9 chili di eroina e 58mila euro in contanti, arrestata(ANSA) - MONTESILVANO, 06 FEB - E' stata trovata in possesso di circa 9 chili di eroina e quasi 60 mila euro in contanti e per questo è stata arrestata una quarantunenne di San Severo, nell'ambito di ... msn.com In casa con 9 chili di eroina e 60mila euro, arrestata 41enne: nascondeva i soldi nella lavatriceÈ stata trovata in possesso di circa 9 chili di eroina e quasi 60mila euro in contanti e per questo è stata arrestata una 41enne di San Severo, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri della Compa ... telebari.it In manette 41enne con quasi 9 chili di eroina e 60mila euro in contanti: la droga era destinata a Montesilvano. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/cronaca-di-pescara/44292/in-manette-41enne-con-quasi-9-chili-di-eroina-e-60mila-euro-in-contan - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.