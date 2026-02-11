Quanto tonno mangiare per evitare l’esposizione al mercurio il medico chiarisce il rischio reale

Nei negozi si trovano sempre più prodotti ittici, ma non tutti sono sicuri. Un medico spiega a Fanpage quanto tonno si può mangiare senza rischiare l’esposizione al mercurio. La risposta non è complicata: bisogna fare attenzione alle quantità e preferire certi tipi di tonno. Troppe porzioni possono portare a un accumulo di sostanze nocive nel nostro organismo. È importante conoscere i limiti per evitare problemi di salute, soprattutto per chi consuma spesso pesce.

Gli inquinanti ambientali sono sempre più presenti nel cibo che consumiamo: un medico spiega a Fanpage.it il rischio reale dell'esposizione al mercurio quando mangiamo il tonno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

