Questa mattina, i consumatori italiani si chiedono quanto costa davvero l’energia elettrica oggi. Il prezzo di riferimento, chiamato Prezzo Unico Nazionale (PUN), è il valore di riferimento all’ingrosso nel mercato libero. Questo prezzo varia di giorno in giorno e influisce direttamente sulla bolletta di ogni famiglia e azienda. Per ora, il PUN si aggira intorno a valori che fanno discutere molti, mentre si aspetta di capire come evolverà nei prossimi giorni.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore medio ponderato che viene determinato quotidianamente sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce il riferimento principale per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 11 Febbraio 2026 si attesta a 0,1208 €kWh (ossia 120,84 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una tendenza alla diminuzione rispetto ai picchi registrati nel 2025, pur mantenendosi su livelli storicamente elevati rispetto al periodo pre-crisi energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ti spiego come ho reso SMART la MIA CASA 100% Elettrica

Ultime notizie su Prezzo Unico Nazionale

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Crollo del prezzo dell’oro, il calo non si ferma: investire ha ancora senso?; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli torna a crescere; Olimpiadi invernali e mercato immobiliare: prezzi di vendita e affitti nelle città e località coinvolte.

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Quanto costa oggi una cena fuori il sabato sera Noi ti diamo la risposta: 20 €. E non solo per mangiare. Cena completa Karaoke Musica, balli e animazione Divertimento vero, dall’inizio alla fine Tutto questo succede ogni sabato al PLATANUS E - facebook.com facebook