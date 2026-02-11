Quanti anni dureranno i lavori in via Toledo? Sarà un cantiere molto lungo
L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che i lavori di riqualificazione di via Toledo dureranno a lungo. Ai microfoni della web tv del Comune di Napoli, Cosenza ha spiegato che il cantiere sarà molto stabile e richiederà tempo. La strada centrale del centro storico resterà chiusa ancora per mesi, creando disagi ai cittadini e ai commercianti. La data di fine lavori, però, non è ancora certa.
L'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza, ai microfoni della web tv del Comune di Napoli, ha fatto il punto della situazione sui lavori di riqualificazione di via Toledo.“Quello di via Toledo è un cantiere molto difficile perchè molto stretto, è una specie di canale che.🔗 Leggi su Napolitoday.it
