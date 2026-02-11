quando pulire dopo una ristrutturazione per evitare danni

Dopo una ristrutturazione, è meglio pulire entro 120 ore dalla fine dei lavori. Se si aspetta troppo, i residui di cantiere si solidificano e diventano più difficili da rimuovere, rischiando di danneggiare le superfici.

Le pulizie post ristrutturazione andrebbero eseguite entro 120 ore dalla conclusione dei lavori. Superare questo limite significa permettere ai residui di cantiere di solidificarsi sulle superfici, rendendo la rimozione significativamente più complessa e rischiosa. Ogni materiale ha tempi specifici che vanno rispettati. La finestra critica delle 120 ore. La polvere di cantiere non è polvere domestica. Contiene particelle di cemento, gesso e stucco che reagiscono con l’umidità dell’aria formando legami chimici con le superfici. La finestra delle 120 ore rappresenta il limite entro cui completare tutte le pulizie, rispettando i tempi di asciugatura di ogni materiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

