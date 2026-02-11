Quando prendi una multa dovresti controllare se è vera prima di pagarla | come funziona la truffa a Roma

A Roma, cresce il numero di truffe legate alle finte multe. Molti automobilisti ricevono avvisi che sembrano ufficiali, ma sono trappole per rubare i dati della carta di credito. La Polizia Postale avverte: prima di pagare, controllate bene se la multa è reale. La truffa si diffonde tra chi riceve notifiche sospette e rischia di perdere soldi e dati sensibili.

Il fenomeno delle finte multe per rubare i dati della carta di credito è in crescita a Roma e in Italia. Quali dettagli possono rivelare se la sanzione è vera o falsa.

