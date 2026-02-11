Quando lo sci alpino oggi in tv Olimpiadi Bormio | orario superG maschile streaming pettorali di partenza

Oggi lo sci alpino torna protagonista in TV con il superG maschile alle Olimpiadi di Bormio. Gli appassionati si preparano a seguire la gara in streaming, mentre i pettorali di partenza sono già stati annunciati. L’evento segna l’ultima prova per gli specialisti delle discipline veloci prima della conclusione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l’ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il SuperG maschile: la partenza della gara è prevista alle ore 11:30. L’Italia, dopo aver recitato un ruolo da protagonista assoluta nella discesa libera di sabato scorso, nutre concrete speranze di poter rimpinguare ulteriormente il proprio medagliere. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 11.30 Giovanni Franzoni, dopo l’argento in discesa, si rituffa in pista in una specialità nella quale ha tutte le carte in regola per entrare nella lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si tiene il superG maschile di sci alpino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina.

