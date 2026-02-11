Oggi si svolge la prima giornata del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Nazionale italiana torna in campo dopo aver conquistato il bronzo nel doppio misto e affronta la Svezia in una partita importante. La competizione si gioca tutto in un round robin con dieci squadre, e solo le prime quattro andranno in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e online, con gli appassionati che aspettano di vedere come si svilupperanno le sfide.

Oggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Svezia e USA, incomincia il round robin dell’evento di genere aperto a dieci squadre (le prime quattro classificate accederanno alle semifinali). L’Italia punterà a essere grande protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e cercherà di battagliare per entrare in zona medaglie: lo skip sarà Joel Retornaz, nel quartetto ci sarà anche Amos Mosaner, fresco di podio nel misto accanto a Stefania Constantini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando Italia-Svezia di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mercoledì 11 febbraio e steaming

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: RECAP! Svezia-Italia 6-1: Johansson mette la parola fine al match!; A che ora Italia-Svezia hockey ghiaccio femminile oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma e streaming; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo.

Quando Italia-Svezia di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mercoledì 11 febbraio e steamingOggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove ... oasport.it

Attesa e curiosità per il debutto olimpico dell’Italia contro la Svezia a Milano. - facebook.com facebook