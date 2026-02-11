Qual è il pub che offre il miglior pranzo della domenica e che è già sold out per tutto il 2026

In Inghilterra c’è un pub che sta facendo parlare di sé per il miglior pranzo della domenica al mondo. È già tutto esaurito fino al 2026, e i clienti arrivano da ogni parte per provarlo. In Italia, invece, il pranzo della domenica resta un momento speciale, ma questa volta la scena si sposta all’estero.

