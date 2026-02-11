pulisic torna in campo con il milan ma allegri perde un titolare per la sfida contro il pisa

Christian Pulisic torna in campo con il Milan dopo un periodo di assenza e si prepara a scendere in campo nella prossima partita. Nel frattempo, Allegri perde un titolare importante per la sfida contro il Pisa, complicando i piani dell’allenatore. La squadra rossonera si allena duramente in vista di una trasferta che si preannuncia difficile, sperando di fare risultato e mantenere il passo in classifica.

Il Milan prosegue la preparazione in vista di una delicata trasferta toscana, offrendo all’ambiente una iniezione di fiducia cruciale. Dopo settimane di incertezze, la squadra guidata da una figura tecnica di riferimento può contare sul rientro a pieno regime di una pedina chiave, pronto a dare impulso all’attacco e a garantire nuove soluzioni offensive. Christian Pulisic ha superato il fastidio che lo aveva rallentato nelle ultime sedute e si è regolarmente allenato con i compagni nella sessione mattutina a Milanello, riportando fiducia nello staff tecnico. Il problema alla borsite all’ileopsoas era stato fonte di incertezza sull’anticipo di campionato, ma il recupero lampo permette al tecnico livornese di avere una freccia tattica in più per affrontare il Pisa e proseguire la serie di risultati positivi del Diavolo all’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi a Milanello il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Pisa.

Il Milan si prepara alla sfida di Pisa con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto.

