Pulisic in Pisa-Milan? Oggi giornata chiave per ‘Capitan America’ Ma c’è una certezza

Oggi si decide se Christian Pulisic sarà in campo per Pisa-Milan. L’attaccante statunitense, che ha saltato la partita contro il Bologna, potrebbe non partecipare nemmeno questa volta. La sua presenza resta in forse, e i tifosi attendono novità ufficiali prima di capire se potrà scendere in campo venerdì sera. La partita resta incerta, ma la situazione si chiarirà nelle prossime ore.

Anche ieri, infatti, 'Capitan America' ha svolto allenamento differenziato. Secondo la 'rosea', Pulisic è atteso in gruppo oggi. Massimo domani. Chiaramente: se si riunirà in gruppo oggi, aumenteranno le sue chance di averlo a disposizione per la trasferta del Diavolo in Toscana. Nel caso in cui, invece, Pulisic tornasse ad allenarsi in gruppo soltanto per l'allenamento di rifinitura, una sua convocazione diventerebbe più difficile. Ad ogni modo, se per Pisa-Milan Pulisic ci sarà, partirà dalla panchina. Si va verso, infatti, una coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christian Pulisic si presenta ancora una volta con l'iconico abbigliamento da Capitan America, rafforzando il suo ruolo nel Milan 2025.

