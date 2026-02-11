Pucci e la rinuncia a Sanremo Conti | Dispiaciuto ma è scelta personale

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. Pierfrancesco Conti si dice dispiaciuto, ma rispetta la scelta dell’attore e comico, che ha preferito non essere presente alla manifestazione. Conti sottolinea che si tratta di una decisione assolutamente personale di Pucci, che aveva già partecipato a molte trasmissioni. La notizia ha sorpreso alcuni, ma l’organizzazione rispetta la sua libertà di scelta.

“Mi dispiace molto per Andrea Pucci da un punto di vista umano e professionale. Io l’avevo scelto perché era andato in tantissime trasmissioni, la rinuncia è stata una sua scelta autonoma, personale”. Così Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, a ‘La Pennicanza’ su Radio2, parlando del passo indietro del comico sulla co-conduzione della terza serata della kermesse sull’onda delle polemiche politiche e social. “Si è ricordato di quanto Crozza fu bistrattato su quel palco – ha proseguito Conti – memore di questo un comico avverte anche la paura, mentre un comico deve poter andare con serenità e leggerezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

