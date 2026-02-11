Un uomo ha causato un incidente in città e subito dopo è scappato a piedi, lasciando l’auto sul posto. Qualcuno lo ha fermato e ha chiamato le forze dell’ordine. Quando sono arrivati, l’uomo è stato arrestato sul posto.

Prima ha provocato l’incidente, non rispettando la precedenza, poi ha abbandonato la sua auto per darsi alla fuga a piedi. Dopo due ore, però, un cane che stava passeggiando con il padrone lo ha fiutato mentre si nascondeva sotto un furgone e il proprietario del mezzo lo ha rincorso. C’è stata una colluttazione, ma il proprietario del furgone è riuscito ugualmente a bloccarlo e a farlo arrestare dalla polizia. In manette è finito un 40enne fermano che dovrà ora rispondere di omissione di soccorso, danneggiamento e lesioni colpose. Il rocambolesco incidente si è verificato a ridosso della rotatoria sulla superstrada Fermo – Porto San Giorgio, all’altezza di Santa Petronilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Provoca un incidente e fugge. Fatto arrestare da un passante

