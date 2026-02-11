Prosa | al Marrucino la prima nazionale con Marco Bocci e Pia Lanciotti

La prima nazionale di Bukowski ha portato tanti applausi al teatro Marrucino. Marco Bocci e Pia Lanciotti hanno recitato davanti al pubblico, mentre il maestro Davide Cavuti ha curato le musiche originali. La serata ha riscosso successo e ha coinvolto gli spettatori con un’interpretazione intensa.

Tanti applausi lo scorso fine settimana al teatro Marrucino per Marco Bocci, Pia Lanciotti e il maestro Davide Cavuti, autore delle musiche originali, con la prima nazionale su Bukowski. “Abbiamo scelto il Teatro Marrucino per la prima nazionale perché il nostro spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, dalla Green Factory e dalla Stefano Francioni Produzioni, tutte realtà abruzzesi oltre al compositore Davide Cavuti, autore delle musiche originali, anche lui abruzzese. Grazie Abruzzo. Questo teatro è meraviglioso”, ha dichiarato l’attore Marco Bocci al termine della prima assoluta dello spettacolo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Marco Bocci e Pia Lanciotti portano in scena a Chieti “Io, Charles, al secolo Bukowski”.

La prima della stagione di prosa 2026 del teatro Marrucino ha visto in scena lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, ricevendo apprezzamenti e lunghi applausi da parte del pubblico.

