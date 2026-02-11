Pronostico Motherwell-Rangers | le speranze rimangono vive

Questa sera si gioca il match tra Motherwell e Rangers, una gara importante per entrambe le squadre. I Rangers, attualmente secondi in campionato con una partita in meno rispetto agli Hearts, sperano di avvicinarsi alla vetta. La partita potrebbe essere decisiva per le ambizioni della squadra di Glasgow, che vuole continuare a credere nel sorpasso. Il pronostico resta aperto e la partita promette emozioni.

Mortherwell-Rangers è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico Con una partita in meno rispetto agli Hearts che guidano il campionato scozzese, i Rangers sono l’unica squadra ancora in grado di raggiungere in classifica quella che sta facendo un campionato clamoroso. Oltre ogni aspettativa. Ma devono vincere in trasferta su un campo difficile per tenere vive le speranze. E non sarà semplice. Pronostico Mortherwell-Rangers: le speranze rimangono vive (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quarto in classifica con otto punti di distacco rispetto agli ospiti, il Mortherwell è una truppa che si presenta a questo appuntamento forte di sei risultati utili di fila che la fanno una delle squadre più in forma in questo momento del campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La partita tra Mortherwell e Rangers si gioca oggi, nel quadro della ventiseiesima giornata del campionato scozzese.

