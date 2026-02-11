Pronostico Mortherwell-Rangers | le speranze rimangono vive

La partita tra Mortherwell e Rangers si gioca oggi, nel quadro della ventiseiesima giornata del campionato scozzese. I Rangers, che hanno una partita in meno rispetto agli Hearts in testa alla classifica, restano l’unica squadra ancora in corsa per il titolo. La squadra di Glasgow ha bisogno di vincere per mantenere vive le speranze di arrivare in cima. La partita si fa interessante anche perché i Rangers puntano a ridurre il distacco e continuare a credere nel sogno scudetto.

Mortherwell-Rangers è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico Con una partita in meno rispetto agli Hearts che guidano il campionato scozzese, i Rangers sono l'unica squadra ancora in grado di raggiungere in classifica quella che sta facendo un campionato clamoroso. Oltre ogni aspettativa. Ma devono vincere in trasferta su un campo difficile per tenere vive le speranze. E non sarà semplice. Quarto in classifica con otto punti di distacco rispetto agli ospiti, il Mortherwell è una truppa che si presenta a questo appuntamento forte di sei risultati utili di fila che la fanno una delle squadre più in forma in questo momento del campionato.

