Pronostico Manchester City-Fulham | il tabù impossibile di Marco Silva

Questa sera il Manchester City riceve il Fulham nella partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League. Il City cerca di sbloccare un tabù che dura da tempo contro la squadra di Marco Silva, che ha vinto l’ultimo confronto. La partita inizia alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv. I tifosi sono curiosi di vedere se il Fulham riuscirà a fermare la corsa dei Citizens o se il City troverà finalmente il modo di superare l’ostacolo.

Manchester City-Fulham è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il rigore trasformato da Haaland ad Anfield Road nei minuti di recupero tiene vive le speranze di titolo del Manchester City, rimasto a -6 dall'Arsenal capolista. La squadra di Pep Guardiola domenica scorsa è andata a vincere in casa dei campioni in carica del Liverpool – l'allenatore catalano c'era riuscito solo in un'occasione in 10 sfide giocate nel tempio dei Reds – centrando un successo sofferto ma al tempo stesso pesantissimo, che le permette di non deragliare definitivamente dalla corsa al primo posto, ormai una questione tra i Gunners – nettamente favoriti, al di là del vantaggio in termini di punti – e i Cityzens, gli unici che possono ancora impedire ai londinesi di rimettere le mani sull'ambito trofeo della Premier League a distanza di ben ventidue anni dall'ultima volta.

