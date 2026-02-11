Pronostico Internacional-Palmeiras | tutto come l’anno scorso

Venerdì alle 1:30 si gioca l’incontro tra Internacional e Palmeiras, una sfida che si ripete anche quest’anno nel Brasileirao. La partita si disputa alla terza giornata del campionato e sarà trasmessa in TV. Le formazioni sono pronte, e anche il pronostico sembra indicare nuovamente i favori delle scorse stagioni. I tifosi sono in attesa di vedere se le cose andranno come nel passato o se ci saranno sorprese.

Internacional-Palmeiras è una partita della terza giornata del Brasileirao e si gioca venerdì all'1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Se non segni non vinci. E l'Internacional è una di quelle squadre che segnano pochissimo: un solo gol in due partite in questo avvio di stagione, ma in generale non è che davanti questa truppa abbia degli uomini in grado di fare la differenza. Diciamolo chiaramente: per vedere delle reti è meglio guardare altre partite. Il Palmeiras, invece, è ripartito come ha lasciato.

