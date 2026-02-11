Questa sera il Celtic affronta il Livingston nella ventiseiesima giornata del campionato scozzese. La partita si preannuncia semplice per i padroni di casa, che sono favoriti a conquistare una goleada. Non ci sono molte speranze per il Livingston di mettere in difficoltà il Celtic, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. I tifosi si aspettano una vittoria netta, con i biancoverdi pronti a segnare più gol possibile.

Celtic-Livingston è una partita della ventiseiesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico Non c’è davvero partita. Credeteci. Il Celtic vincerà questo match e adesso vi spieghiamo pure il perché. Intanto, il Livingston, nella propria storia, non è mai riuscito a conquistare una vittoria contro i biancoverdi. Ed è uno. Poi: gli ospiti non vincono una partita, in generale, dal 9 agosto. Era la seconda giornata di campionato. Da quel momento nessun sorriso, niente di niente. E ovviamente la classifica dice ultimo posto. Non potrebbe essere altrimenti. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celtic-Livingston: goleada servita

Approfondimenti su Celtic Livingston

Il match tra Como e Bologna, in programma sabato alle 15:00, apre la ventesima giornata di Serie A.

Guadalajara-Barcellona è un incontro dei sedicesimi di finale di Coppa del Re, con i blaugrana favoriti contro una squadra di terza divisione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L'EMPEROR RAC E' GABRIELE SIGNORINO Giarre è in piena corsa per la Poule Promozione, ribaltando qualsiasi tipo di pronostico. https://www.reggioacanestro.com/lemperor-rac-e-gabriele-signorino/ - facebook.com facebook