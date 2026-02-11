Pronostico Brentford-Arsenal | la storia è cancellata

Giovedì sera alle 21 si gioca la partita tra Brentford e Arsenal, un match importante in Premier League. La squadra di casa cerca di mettere fine a una serie negativa contro i Gunners, che nel passato hanno sempre avuto la meglio, anche nella prima vittoria del Brentford in Premier League, nel 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv e promette di essere uno scontro acceso tra due squadre con obiettivi diversi.

Brentford-Arsenal è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La prima vittoria assoluta del Brentford in Premier League, era il 2021, è arrivata contro l’Arsenal. Una cosa storica per i padroni di casa che da quel momento in poi, però, quando hanno affrontato i Gunners, non sono più riusciti ad esultare appieno: 2 pareggi e 6 sconfitte. Quindi Arteta ha rimesso le cose a posto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La capolista del massimo campionato inglese sa benissimo che la trasferta di giovedì sera potrebbe essere uno snodo cruciale dentro la stagione: mantenere un distacco, nella peggiore delle ipotesi, di sei punti rispetto al Manchester City e con una partita complicata in meno da affrontare potrebbe dare l’ultimo slancio ad una squadra che per quello che ha fatto fino al momento meriterebbe senza dubbio di vincere il campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

