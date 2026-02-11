Questa sera al Dall’Ara i tifosi aspettano una partita combattuta. La Lazio, dopo il buon pareggio contro la Juventus, vuole continuare a muovere la classifica, mentre il Bologna cerca il riscatto in casa, dove manca da tempo il successo. I pronostici sono aperti e le speranze di gol sono alte da entrambe le parti.

Bologna-Lazio, i pronostici della sfida in programma al Dall’Ara: dal marcatore ai tiratori del match Rinfrancata dall’ottimo pareggio di Torino maturato contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri sarà ospite di un Bologna che almeno in Coppa Italia va a caccia di un successo che manca da tanto, troppo tempo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Compagini dalla chiara vocazione offensiva, le due squadre non dovrebbero badare a tanti tatticismi per cercare di trovare la via del gol nei primi scorci dell’incontro. Nel ventaglio dei possibili marcatori, campeggia un nome su tutti: Riccardo Orsolini. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Lazio: marcatore e tiratori

Approfondimenti su Bologna Lazio

Domani sera al Tardini si gioca una partita importante per la Juventus, che cerca di risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Champions.

Analisi e pronostici su Roma-Genoa, in programma all’Olimpico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: Pronostico Bologna-Lazio | Coppa Italia 2025/26; Pronostici Juventus - Lazio: quote, analisi partita e probabili formazioni | Goal.com Italia; Pronostico Bologna-Milan | Serie A 2025/26; Dall'arrivo al Milan alla scelta del 7, Shevchenko: Feci un torneo a San Siro, ebbi la sensazione che sarei tornato.

Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al Dall'AraChiude il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia la sfida fra Bologna e Lazio. Partita che è di fatto la più sentita fra le quattro. tuttomercatoweb.com

Pronostico Bologna-Lazio: caccia disperata al salvagente europeoBologna-Lazio è un quarto di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Nel monday-night la Virtus Bologna fa visita alla capolista Brescia: il vostro pronostico - facebook.com facebook

#Bologna e #Lazio si giocano un posto in semifinale di #CoppaItalia contro l'Atalanta. Sebbene i biancocelesti arrivino tecnicamente più attrezzati, i rossoblù possono contare sulla presenza del Dall'Ara come 12° uomo. Match deciso dal dischetto x.com