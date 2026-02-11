Prolungata l’allerta meteo in Toscana quali sono i comuni coinvolti

La protezione civile ha deciso di mantenere l’allerta meteo gialla in tutta la Toscana fino a giovedì. Le piogge, i venti e il mare agitato continuano a mettere in allerta i comuni, soprattutto quelli lungo la costa e le zone più a rischio. Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Firenze 11 febbraio 2026 – L’ allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico, vento e mareggiate è prolungata fino a giovedì 12 febbraio. Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che conferma per la Toscana nord-occidentale, e in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, un rischio idraulico del reticolo minore e idrogeologico fino alle 15 di giovedì. Sulla costa prosegue il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l’Arcipelago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve in diverse zone della regione, in particolare sulla Toscana centro-orientale.

L’allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa toscana resta in vigore, interessando ancora in queste ore le zone costiere e l’Arcipelago.

