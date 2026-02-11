Prolungata l’allerta meteo in Toscana quali sono i comuni coinvolti
La protezione civile ha deciso di mantenere l’allerta meteo gialla in tutta la Toscana fino a giovedì. Le piogge, i venti e il mare agitato continuano a mettere in allerta i comuni, soprattutto quelli lungo la costa e le zone più a rischio. Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.
Firenze 11 febbraio 2026 – L’ allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico, vento e mareggiate è prolungata fino a giovedì 12 febbraio. Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che conferma per la Toscana nord-occidentale, e in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, un rischio idraulico del reticolo minore e idrogeologico fino alle 15 di giovedì. Sulla costa prosegue il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l’Arcipelago. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Firenze Prolungata
In Toscana scatta l’allerta meteo per neve. Ecco l’elenco dei comuni coinvolti
La protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve in diverse zone della regione, in particolare sulla Toscana centro-orientale.
Prolungata l'allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa toscana
L’allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa toscana resta in vigore, interessando ancora in queste ore le zone costiere e l’Arcipelago.
Ultime notizie su Firenze Prolungata
Argomenti discussi: Prolungata allerta meteo per pioggia; Maltempo in Toscana: emessa una nuova allerta meteo; Allerta meteo: prolungata la validità del codice giallo in corso per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore; Prolungata allerta meteo per mareggiate e vento.
Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvoltiSulla costa prosegue il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l’Arcipelago. Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, sarà inoltre ... lanazione.it
Allerta Meteo della Protezione Civile per Pioggia e Vento forte in arrivo. La lista delle Regioni coinvolteL'ennesimo fronte atlantico di questo piovosissimo periodo colpirà nelle prossime ore soprattutto le nostre Isole maggiori e il Sud, con le precipitazioni più intense e abbondanti che interesseranno i ... ilmeteo.it
Italia ancora sotto la morsa del maltempo: allerta meteo prolungata fino a sabato. Le previsioni >> https://buff.ly/t4oJ3Cc - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.