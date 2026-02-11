Produzione in calo dello 0,2% nel 2005

Nel 2025 la produzione industriale in Italia diminuisce dello 0,2% rispetto all’anno precedente. L’Istat conferma il dato, che indica una leggera frenata rispetto all’anno prima. La variazione, seppur minima, testimonia un settore ancora in difficoltà, con segnali di rallentamento che si confermano anche nel primo trimestre del 2025.

10.50 Nel 2025 la produzione industriale flette dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Lo indica l'Istat. L'ente pubblico di ricerca italiano ha stimato che a dicembre scorso l'indice destagionalizzato diminuisca dello 0,4% rispetto a novembre e, al contrario, su base annua aumenti del 3,2%. Maggiori incrementi: Energia, manifattura, farmaceutica, alimentari,computer ed elettronica. Flessioni più ampie: tessile, abbigliamento, pelli e fabbricazione di mezzi di trasporto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Istat segnala un calo dei prezzi alla produzione dell’industria a dicembre, che scende dello 0,7%.

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia subirà una diminuzione del 20%, confermando le previsioni di un anno difficile rispetto al 2024.

Argomenti discussi: Prezzi alla produzione industriale in calo a dicembre; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; *** Germania: produzione industriale -1,9% a dicembre, calo dell'1% nel 2025; Francia: a dicembre cala la produzione industriale e la manifatturiera.

