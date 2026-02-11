Sempre più persone scelgono di conoscersi in palestra, lasciando da parte l’alcol e puntando su sudore e endorfine. Il nuovo modo di fare incontri si sposta tra pesi e tapis roulant, dove il vero scopo è condividere un momento di benessere e scoprire l’altro in modo più naturale e sincero.

In parallelo, cresce un’altra consapevolezza: quella del corpo come spazio di benessere, relazione e desiderio. Lo conferma anche una recente indagine globale di LELO, secondo cui il 72% delle persone crede che l’esercizio fisico regolare migliori la resistenza e le prestazioni sessuali, mentre il 44% considera l’attività sessuale una vera e propria forma di allenamento. Corpo e mente, allenamento e intimità, non sono più compartimenti stagni, ma parti dello stesso ecosistema di benessere. Dentro questo scenario si inserisce una nuova - e sorprendentemente naturale - evoluzione del dating: il fitness dating, ovvero allenarsi insieme come primo appuntamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Primo appuntamento: perché l’incontro più appassionato (e sincero) è in palestra

Stasera torna "Primo Appuntamento" su Real Time.

