Prima pagina Gazzetta dello Sport | Napoli ancora fuori Como in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli torna a casa sconfitto e fuori dalla corsa in Coppa Italia. I partenopei vengono eliminati dal Como, che conquista la semifinale dopo aver superato gli avversari ai rigori. La partita si è conclusa con un risultato aperto fino all’ultimo e ora i lombardi sognano di arrivare in finale. La sconfitta lascia delusi i tifosi napoletani, mentre il Como si prepara alla prossima sfida con entusiasmo.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica ampio spazio, in prima pagina, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e, in particolare, alla medaglia d'oro conquistata nella staffetta mista di short track: è la 12^ medaglia per Arianna Fontana. Una medaglia di bronzo, invece, nel curling. Spazio, quindi, al calcio: nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, il Como si impone al 'Maradona' ai calci di rigore contro il Napoli dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

