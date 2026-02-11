Le Fonderie Ozanam di Torino sono diventate un punto di riferimento per i giovani in difficoltà. La cooperativa sociale Meeting Service Catering, che opera lì da quasi quarant’anni, offre corsi di cucina, pasticceria, pizzeria, sala bar e conserve. Molti ragazzi trovano così la possibilità di imparare un mestiere e di inserirsi nel mondo del lavoro, grazie a un percorso che unisce il sociale e la cucina.

Unisci il sociale alla cucina e avrai un risultato incredibile: la cooperativa sociale Meeting Service Catering – Le Fonderie Ozanam, a Torino, che da quasi quarant’anni forma e inserisce nel mondo del lavoro ragazzi in situazioni difficili o con disabilità, attraverso corsi di pasticceria, pizzeria, cucina, sala bar e conserve. “L’idea è nata da alcuni professori torinesi di scuola media”, spiega il presidente Loris Passarella, 56 anni, “che vedendo i ragazzi provenienti da quartieri periferici o famiglie difficili lasciare la scuola ancora piccoli hanno inventato dei laboratori di ristorazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima buoni poi bravi: le Fonderie Ozanam di Torino e la cucina che rende indipendenti ragazzi in difficoltà

Approfondimenti su Fonderie Ozanam

Mimi Thorisson, food influencer e autrice, ha scelto Torino come nuova casa, affascinata dalla sua cucina e cultura.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fonderie Ozanam

Argomenti discussi: Inzaghi sorride: Classifica accorciata squadra solida, adesso viene il bello; Sanremo 2026, Bravi All’Ariston con una visione più chiara e un progetto nuovo; SALA STAMPA - Stroppa: Grandi meriti al Frosinone, siamo stati bravi ad invertire l'inerzia della partita.

Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o Poi: È un brano nato per il palco, non per la classifica. Il festival è un gratta e vinci, ma io sono serenoMichele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima o Poi: È un brano nato per il palco, non per la classifica ... superguidatv.it

Michele Bravi svela 'Prima o poi' al Festival di Sanremo 2026: una performance imperdibile!Michele Bravi fa il suo attesissimo ritorno sul palco dell'Ariston con il brano 'Prima o poi', un brano che rappresenta una significativa evoluzione nella sua carriera musicale. notizie.it

Nonsibuttaniente, #cena solidale il 18 febbraio 2026 alle Fonderie Ozanam a #Torino x.com