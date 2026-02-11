Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,322 euro per metro cubo, equivalenti a circa 34 euro per megawattora. Il valore si mantiene stabile rispetto ai giorni scorsi, senza grandi variazioni. Le tendenze del mercato indicano che il PSV resta sotto i livelli più alti toccati recentemente, ma il costo rimane comunque al centro dell’attenzione di chi acquista e vende energia.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 11 Febbraio 2026, si attesta a circa 0,322 €Smc (pari a 34,05 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso, influenzando direttamente i costi per aziende e famiglie. Negli ultimi giorni, il PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 45 €MWh (circa 0,426 €Smc) a fine gennaio, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 34-36 €MWh (0,322-0,341 €Smc) nelle ultime sedute. Questa discesa riflette una maggiore disponibilità di gas e una domanda in calo tipica della stagione, oltre a una situazione internazionale più stabile rispetto ai mesi precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Ultime notizie su Prezzo Gas oggi

