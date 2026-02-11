Previsioni urbanistiche Strutturale e Operativo I due Piani quasi pronti

Il Comune sta per portare in consiglio comunale i nuovi piani urbanistici. Dopo un anno di lavoro, sono quasi pronti: il procedimento è in fase avanzata e si avvicina alla conclusione. Sono state raccolte 240 osservazioni, e ora i due piani, quello strutturale e quello operativo, sono in attesa di essere approvati.

Il procedimento è in fase avanzata e presto andrà in consiglio comunale. Un anno fa erano arrivate 240 osservazioni al nuovo Piano strutturale e al nuovo Piano operativo, il cui iter è arrivato nella fase finale. Era infatti fissata al 3 febbraio 2025 la scadenza per cittadini ed enti pubblici per presentarle. Il Comune sta portando avanti le risposte alle oltre 190 osservazioni sul Piano operativo e alle oltre 40 sul Piano strutturale, arrivate da enti pubblici (come la Regione, che ne ha inviate diverse) e da privati. "Le osservazioni sono state quasi tutte istruite – sottolinea il sindaco Arturo Cerulli –.

