I professionisti potranno ora unire la gestione INPS con le casse di appartenenza. La svolta arriva con il via libera alla ricongiunzione, che permette di accumulare contributi di diverse gestioni in un’unica posizione previdenziale. La scelta apre nuove possibilità per i liberi professionisti, anche se bisogna fare attenzione ai costi da sostenere.

Via libera alla ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali: nuove opportunità (e costi da valutare) per i liberi professionisti. Con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto di previdenza introduce una novità di grande rilievo per migliaia di liberi professionisti: è ora possibile la ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata INPS e le Casse professionali private (avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altri ordini). La circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ponendo fine a una lunga fase di incertezza e superando le precedenti restrizioni amministrative. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Previdenza, svolta per i professionisti: via libera alla ricongiunzione tra gestione INPS e casse professionali

